Am Anfang und am Ende des quer durch Europa treibenden Abenteurers und Verführers steht eine Spieluhr. Sie hat die Gestalt eines goldenen Hahns. Ihre Klänge begleiten in Federico Fellinis 1976 gedrehtem Streifen „Il Casanova“ das von einem französischen Diplomaten lüstern beobachtete Liebesspiel mit der Nonne Maddalena.