Dattenberg braucht mehr Kitaplätze. Laut Bedarfsplan werden es auch in den kommenden Jahren zwischen 65 und 70 sein. Die Kita ist im Gebäude des Bürgerhauses angesiedelt. Dieser Umstand beschäftigt den Gemeinderat schon seit vielen Monaten. Es gilt, Lösungen zu finden und grundsätzlich zu entscheiden, ob die Kita an anderer Stelle neu gebaut werden oder ob sie im Bestand erweitert werden soll. Oder soll das Bürgerhaus am Standort erhalten bleiben oder neu gebaut werden?