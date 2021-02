Kita Waldbreitbach ist zu klein: Modulbauweise wird zunächst geprüft

Wie geht es weiter mit der Kindertagesstätte? Diese Frage hat den Waldbreitbacher Ortsgemeinderat bei der Premiere in Sachen Onlinesitzung in zweifacher Hinsicht beschäftigt. Fakt ist: Die Immobilie entspricht nicht den Anforderungen an den heutigen Betreuungsstandard – vor allem mit Blick auf die Kleinsten. Zudem sorgen steigende Geburtenzahlen dafür, dass das vorhandene Platzangebot hinten und vorn nicht ausreicht. Neubau oder Sanierung plus Anbau sind deshalb das eine spannende Thema. Das andere betrifft eine Überganslösung für die Dauer der Bauarbeiten.