Die Bedarfszahlen in Waldbreitbach machen es nötig: Die Kita muss erweitert oder gar neu gebaut werden. Darüber ist im Ortsgemeinderat noch keine Entscheidung gefallen. Dafür hat sich jetzt die Lösung für ein Provisorium für die Dauer der Bauarbeiten und zur kurzfristigen Bedarfsdeckung herauskristallisiert. Der Kita-Ausschuss segnete in seiner Online-Sitzung am Dienstagabend die Containerlösung ab.