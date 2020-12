Rengsdorf

Schulen, Seniorenheime und Kindertagesstätten: Die Pandemie hat schon eine Reihe von öffentlichen Einrichtungen im Kreis Neuwied in Mitleidenschaft gezogen. Ansteckungsfällen folgten mal mehr mal weniger schwere Krankheitsverläufe und Quarantänezeiten für viele weitere Kontaktpersonen. Was es heißt, Corona-bedingt den Betrieb einstellen zu müssen, erfuhren unlängst auch die Erzieherinnen in der Rengsdorfer Kita – und mit ihnen betroffene Kinder und Familien.