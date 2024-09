Plus Unkel Kita in Unkel feiert Geburtstag: Wie sich das integrative Konzept entwickelt hat Von Simone Schwamborn i Die inklusive Kita der Stadt Unkel lädt für den heutigen Samstag zur 30-jährigen Geburtstagsfeier in die Schulstraße ein. Foto: Simone Schwamborn 30 Jahre ist die inklusive Kindertagesstätte der Stadt Unkel am Standort Schulstraße jetzt alt – ein Grund für das „Haus für kleine Lebenskünstler“, den runden Geburtstag mit den Familien, Freunden und Gönnern der Einrichtung zu feiern. Lesezeit: 2 Minuten

Die städtische Kita befand sich zuerst am Christinenstift an der Prälat-Schwamborn-Straße. Wegen steigender Kinderzahlen wurde der dreigruppige Kindergarten zu klein und die Stadt entschloss sich zu einem Neubau in der Schulstraße. Im Frühsommer 1994 folgte der Umzug. Der Neubau schuf Platz für 100 Kinder im Alter von drei bis sechs ...