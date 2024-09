Auch in kleiner Besetzung lässt es sich gut feiern. Der aktuelle Kirmesjahrgang hatte sich mangels Nachfrage auf ein Quartett reduziert, doch tat das dem Spaß und der guten Laune beim umfangreichen Kirmesprogramm in Großmaischeid keinen Abbruch.

Das Kirmespaar mit Hanna Lahr und Phil Weber (Mitte), Max Ziegler (rechts) und Keanu Allmann (links) genoss die Auftaktparty im Festzelt am Freitag. Festzelt und Rummelplatz hatten die Organisatoren vom Kirmesverein in diesem Jahr erstmals auf dem Parkplatz am Sportplatz aufgestellt. Dort startete dann auch der Umzug mit Kirmesjahrgang, Kirmesverein, Feuerwehr und Spielmannszug Großmaischeid-Stebach.