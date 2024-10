Linkenbach

Kirmes in Linkenbach: Musik, Eintopf und großer Umzug

Von Jörg Niebergall

i Die Linkenbacher können feiern, vor allem bei ihrer Kirmes. Foto: Jörg Niebergall

Mit dem Kirmespaar Chantal Kaul und Marvin Huth an der Spitze (Mitte) startete die KG am Samstagabend mit einem echten Partykracher in Richtung der Kirmesfeierlichkeiten in Linkenbach. Die Coverband Four Five sorgte im gut gefüllten Festzelt für allerbeste Stimmung.