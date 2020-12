Kirchengemeinden und Pfarreien: Gemeinsam Weihnachten feiern dank kreativer Ideen

Neuwied

Abstand halten und Kontakte vermeiden: Das Weihnachtsfest in diesem Jahr wird anders verlaufen als gewöhnlich. Das wissen nicht nur die Bürger, sondern auch die Kirchengemeinden. Doch auch wenn 2020 die eine oder andere Herausforderung mit sich bringt, bedeutet es nicht, dass die Menschen auf vorweihnachtliche Stimmung und auf ein gewisses Maß an Miteinander verzichten müssen. Denn auch in diesem Jahr wird es Gottesdienste geben, Krippenfeiern und traditionelle Christmetten, man muss sich nur auf veränderte Konzepte, alternative Ideen und ein größeres Maß an organisatorischer Vorarbeit einlassen. Nachdem die christlichen Kirchen bereits in der vergangenen Woche ihr gemeinsames Programm für die Neuwieder Innenstadt, vor allem den Krippenweg, präsentiert haben, haben wir uns nun in den Stadtteilen umgehört: