Kipki-Förderung macht es möglich: Stadt Neuwied vergibt bis zu 2500 Euro für mehr Begrünung

Grün sieht im Stadtbild nicht nur gut aus, es leistet durch seine kühlende Wirkung auch einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des lokalen Klimas, weiß die Stadt Neuwied. Deshalb möchte sie private Investitionen in diesem Bereich unterstützen und hat eigenen Angaben nach auf Beschluss des Stadtrates einen Fördertopf eingerichtet: Für Dach- und Fassadenbegrünungen, aber auch für Entsiegelungsmaßnahmen zum Zweck der Begrünung stehen bis Juni 2026 insgesamt 60.000 Euro zur Verfügung. Bürger können bis zu 2500 Euro Förderung für ihre individuelle Maßnahme bekommen.

„Neben den schon genannten Aspekten wird mit der Begrünung von Flächen auch die Biodiversität in der Stadt Neuwied gesteigert“, wird Klimaschutzmanagerin Julia Frimmersdorf in einer Pressemeldung zitiert. Und Alena Linke ergänzt als zuständige Kollegin der Planungsabteilung, dass Wasser auf Dächern und Grünflächen zwischengespeichert wird. „Das leistet nicht nur einen Beitrag zur Grundwasserbildung, sondern kann vor allem bei Starkregenereignissen sehr wichtig sein“, betont sie. Die Dachbegrünung kann ab einer Fläche von 10 Quadratmetern gefördert werden.

Bestimmte Vorgaben sind für die Förderung zu erfüllen

Gut zu wissen: Bei wandgebundenen Fassadenbegrünungen ist Regenwasser zur Bewässerung erforderlich; Bodengebundene Fassadenbegrünungen werden – unabhängig ihrer Größe – mit 50 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst. Sollen Bodenbeläge oder Schottergärten entfernt und anschließend begrünt werden, so müssen die Flächen mindestens 4 Quadratmeter umfassen.

Eine detaillierte Beratung zu Dach- und Fassadenbegrünung an privaten Gebäuden bietet die Stadt Neuwied am Dienstag, 24. September, um 19 Uhr im Innenstadtlabor in der Langendorfer Straße 120 an. Das Informationsangebot ist Teil der Kampagne „REstart Neuwied“ aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.

Die Zuschüsse für Begrünungsmaßnahmen können ab sofort online beantragt werden unter www.neuwied.de/kipki