Kinderlachen begleitet den Kulturneustart: Lego-Ausstellung erlebt Besucheransturm am Pfingstwochenende

Der Wirkung eines ansteckenden Kinderlachens kann sich fast niemand entziehen. Uns allen ist wohl schon einmal ein Lächeln über die Lippen gehuscht, wenn wir glückliche Knirpse gesehen haben. Nach dieser Theorie sollten die Mitarbeiter der Stadtgalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahre 1768 momentan wohl einige der zufriedensten Angestellten in der Deichstadt sein. Die dort gastierende Lego-Ausstellung war eines der ersten Angebote in Neuwied, dass man im Zuge des Kulturneustarts aufgrund sinkender Inzidenzwerte seit vergangenem Donnerstag wieder besuchen konnte. Und es liegt wohl in der Natur der Sache, dass jetzt vor allem Familien mit Kindern die Exponate bewundern wollen.