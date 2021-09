Helfen, wo es am wichtigsten ist: Das hat sich auch das Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie gedacht, und sich eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe gegeben. Ab sofort stellt die Einrichtung in der Deichstadt ebenso wie das Johanniter-MVZ in Sinzig für Patienten und Angehörige Hilfe in den vom Hochwasser betroffenen Regionen an der Ahr zu Verfügung.