Plus Windhagen

Keine Mehrheit für Martin Buchholz in Windhagen: Erste Stichwahl in der VG gegen Hans-Dieter Geiger

Von Daniel Rühle

i Martin Buchholz Foto: Daniel Rühle

Als eine von nur fünf Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz hat Windhagen stolze vier Bewerber um das Amt des Ortsbürgermeisters. Das macht eine Stichwahl – die erste in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach seit deren Gründung 1970 – sehr wahrscheinlich. Am Ende eines spannenden Wahlabends hatten Martin Buchholz (CDU) und Hans-Dieter Geiger (G-BfW) die Nase vorn und ziehen in die Stichwahl am Sonntag, 23. Juni, ein. Kein Kandidat konnte die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen.