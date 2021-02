Keine Impfungen: Marienhaus schreibt Brandbrief nach Mainz – Mediziner lehnen AstraZeneca-Vakzin ab

Nach wie vor ist an den Marienhaus-Kliniken in Neuwied, Waldbreitbach und Bendorf kein Mitarbeiter gegen Corona geimpft. Und der Unmut darüber wächst – so sehr, dass die leitenden Mitarbeiter jetzt einen „flammenden Appell“ an Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler richten. „Wir fühlen uns im Stich gelassen und in der Impfstrategie des Landes unangemessen des Platzes verwiesen. Das macht uns zunehmend Not und Sorge und, schlimmer noch, ist Gift für die Motivation vieler Mitarbeiter“, schreiben sie in einem unserer Zeitung vorliegenden Brief, den unter anderem Krankenhausoberin Therese Schneider, die drei Direktoren Dr. Margareta Müller-Mbaye, Günter Iking und Oliver Schömann sowie zwölf Chefärzte und der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung unterzeichnet haben.