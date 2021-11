Immer mehr Menschen sehen Asbach als attraktiven Wohnort an und wollen dort Bauland erwerben. Doch das ist Mangelware. Daher macht sich die Gemeinde seit längerem darüber Gedanken, wo man noch Wohnbebauung zulassen könnte und gab eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Das Ergebnis wurde jetzt in der Ratssitzung vorgestellt und kontrovers diskutiert.