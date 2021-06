Der Verein Touristik und Gewerbe Unkel (T&G) ist in schwieriges Fahrwasser geraten. Vor drei Jahren kündigte der aktuelle Vorstand an, dass er sich aus der aktiven Vorstandarbeit zurückziehen will. „Noch haben wir keine Interessenten gefunden, die sich engagieren wollen“, bedauert die Erste Vorsitzende des Vereins, Ulrike Richarz, im RZ-Gespräch.