Kein Leader-Beitritt: Der Streit um das passende Förderprogramm

Viele Faktoren bestimmen, wie lebenswert eine Gemeinde oder ein Stadtteil ist. Um hier für Verbesserung sorgen zu können, braucht es oft Fördermittel. Die Neuwieder Stadtteile Engers und Oberbieber haben sich aus diesem Grund im vergangenen Halbjahr um die Aufnahme in eine Leader-Region bemüht – vergebens. Vor allem in Oberbieber wollte man einen Fehlschlag im ersten Anlauf nicht hinnehmen und unternahm weitere Anstrengungen. Letztendlich wurde dem Ganzen durch den Oberbürgermeister ein Riegel vorgeschoben. Er rügte gar den Oberbieberer Ortsvorsteher Rolf Löhmar für sein Verhalten. Wie es so weit kommen konnte? Eine Bilanz.