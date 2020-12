Manila/Kleinmaischeid

Kinder prägen das Leben von Esther Wittstock, die in Kleinmaischeid aufwuchs. Zum einen ist sie als Lehrerin an einer deutschen Schule in Manila, Hauptstadt der Philippinen, tätig. Zum anderen engagiert sie sich speziell zur Weihnachtszeit für die Mädchen und Jungen dort in den Slums. Gemeinsam mit Helfern stellt sie Essenspakete zusammen, um den betroffenen Familien eine Freude zu bereiten und ihnen unter die Arme zu greifen.