Kurtscheid gehört zu den zahllosen Kommunen in Deutschland, denen in der jüngeren Vergangenheit viel Versorgungsinfrastruktur weggebrochen ist. Ortsbürgermeister Ferdi Wittlich erinnert im RZ-Gespräch an drei Tante-Emma-Läden, die es einst in Kurtscheid gegeben hat – und die für die Betreiber Geld abgeworfen haben. Doch diese Läden sind längst von der Bildfläche verschwunden.