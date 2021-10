Die Fusion der katholischen Kirchengemeinden aus fast dem ganzen Kreis Neuwied zu einer Großpfarrei ist bekanntlich am Veto Roms gescheitert. Nichtsdestotrotz versucht der Trierer Bischof Stephan Ackermann seine Gläubigen auf den Reformweg zu bringen – an den sinkenden Einnahmen, den Kirchenaustritten, den fehlenden Pastoren hat sich ja nichts geändert. So wird die Pfarreiengemeinschaft Linz zum 1. Januar zu einer Pfarrei fusionieren.