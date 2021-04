In der kritischen Pandemie-Lage, in der sich der Zoo in Heimbach-Weis Anfang des Jahres befindet, hat die Prinzengarde Weis mit einer Spendenaktion geholfen. Um etwas gegen das drohende finanzielle Aus zu unternehmen, ließen die kreativen Gardisten einen Zoo-Orden gestalten und verkauften diesen zugunsten des Tierparks über einen Webshop, den Vorstandsmitglied Benjamin Zimmermann eingerichtet hatte.