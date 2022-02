Als die aktuelle Session am 11. November Fahrt aufgenommen hat, waren viele Karnevalsvereine im Kreis Neuwied noch verhalten optimistisch. Die Zuversicht überwog, dass in diesem Jahr wieder weit mehr karnevalistische Veranstaltungen möglich sein könnten als 2021. Doch dann kam die Omikron-Variante und trieb die Infektionszahlen in bisher nicht gekannte Höhen.