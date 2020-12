St. Katharinen/Vettelschoß

Zurzeit sind die Feuerwehren im Land zwar noch gut aufgestellt, aber auch bei ihnen schlägt der demografische Wandel zu. Kinder aus kleinen Städten und Dörfern zieht es nach der Schule in große Städte – wegen Ausbildung, Studium oder Beruf. In Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband finden daher derzeit an 36 Stationen in Rheinland-Pfalz Aktionen unter dem Motto „Deine Heimat, deine Feuerwehr. Komm mach mit“ statt, um aktiv um Nachwuchs in den Wehren der kleinen Orte zu werben. Am Dienstag machte der Verband Station im Kreis Neuwied – am Rewe-Markt zwischen St. Katharinen und Vettelschoß.