Es ist in jeder Hinsicht ein Ausnahmeensemble, das am Samstag, 17. Juli, zwei Konzerte in der Neuwieder Marktkirche singt, um 16 und um 18.30 Uhr: der von Kritikern hochgelobte, international in renommierten Konzerthäusern gastierende Kammerchor Stuttgart mit seinem Gründer und Leiter Frieder Bernius. Wir sprachen mit ihm über seine mehr als ein halbes Jahrhundert währende Arbeit mit dem Chor.