Auf den ersten Blick scheint es, dass ein spektakulärer Unfall den VW Käfer in die Hauswand vis-à-vis des Heimathauses katapultiert hat. Der zweite Blick offenbart jedoch, dass nur das Vorderteil des Käfers so an der Hauswand hängt, dass es aussieht, als sei das Auto in vier Metern Höhe durch die Wand gebrochen. „Das ist ein echter Hingucker und es hängt da schon seit sieben Jahren“, berichtet der Urheber des spektakulären „Unfalls“, Guido Allendörfer.