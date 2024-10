Plus Waldbreitbach

Kabarettistin Margie Kinsky in Waldbreitbach: Von Söhnen, Erdbeerpudding und Sargträgern

Von Charley Burke

i Margie Kinsky begeisterte in Waldbreitbach mit humorvollen Geschichten aus ihrem turbulenten Alltag als Mutter von sechs Söhnen, ließ aber auch an ihrem Mann kaum ein gutes Haar. Foto: Charley Burke

Die Kabarettistin Margie Kinsky war am Sonntagabend (20. Oktober) mit ihrem Programm „Ich bin so wild nach deinem Erdbeerpudding“ zu Gast in Waldbreitbach. Sie gab einen tiefen Einblick in ihr Familienleben mit sechs Söhnen und ihrem kanadischen Ehemann Bill Mockridge.