Junior ruft Zeugen auf, sich zu melden In seinem Aufruf an die Bürger der Ortsgemeinde Neustadt ruft Ortsbürgermeister Thomas Junior zu mehr Wachsamkeit auf. „Es werden Glascontainer umgeworfen, Mülleimer und Hinweisschilder herausgerissen und die Scheiben an Bushaltestellen zerstört“, fasst er die Geschehnisse vom Wochenende zusammen. In der Gemeinde Neustadt seien mittlerweile 13 Bushaltestellen betroffen.

„Das kostet die Ortsgemeinde und somit uns alle sehr viel Geld, welches man sicherlich sinnvoller verwenden könnte“, schreibt Junior. Außerdem sei am Wochenende an einigen Stellen illegal Müll abgeladen worden. „Auch da fehlt mir jedes Verständnis“, so Junior. Er bittet Zeugen für die Vorkommnisse, sich entweder im Gemeindebüro (Tel. 02683/930.510) oder direkt bei der Polizei (Tel. 02634/9520) zu melden.