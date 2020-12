Asbach

Sie wollen sich für Kinder und Jugendliche in der Verbandsgemeinde Asbach engagieren: Seit Kurzem gibt es in der VG Asbach eine neue Jugendvertretung. Die elf Mitglieder kommen aus verschiedenen Ortsgemeinden und wollen ein Sprachrohr für die Jüngeren in der Gesellschaft sein. Erst seit ein paar Tagen offiziell im Amt wollen sie sich über die sozialen Medien bekannt machen und über Instagram erste Vorschläge zur Verbesserung des Angebots für Kinder und Jugendliche sammeln.