Der Anruf erreichte Leonie Kukla aus Hammerstein völlig unerwartet. „Wollen Sie in Europa mitreden?“, fragte der Anrufer und hinterließ bei der 18-jährigen Schülerin, die im nächsten Jahr ihr Abitur an der Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied macht, ungläubiges Staunen. Familie Kukla war per Zufallsgenerator ausgewählt worden, an vier Europäischen Bürgerforen zur „Konferenz zur Zukunft Europas“ teilzunehmen.