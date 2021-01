Windhagen

Die Erneuerung des Außengeländes der Kita Spatzennest ist eine der Maßnahmen, die für Windhagen in 2021 anstehen. Vergrößert und neu gestaltet soll es werden, das Außengelände. Dafür nimmt die Ortsgemeinde 200.000 Euro inklusive Planung in die Hand, erläutert Ortsbürgermeister Martin Buchholz, der sich freut, dass die längst überfällige Maßnahme endlich in Angriff genommen werden kann. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen und werden wohl bis Ende des Jahres dauern.