Jung, erfolgreich und traditionsbewusst: Neue Weinhoheit präsentiert ab September das Unkeler Weinvolk

Neue Weinhoheit präsentiert ab September das Unkeler Weinvolk Von Sabine Nitsch Maria Rechmann (Mitte) regiert ab September zusammen mit Lea Adenauer (links) und Saskia Corvinius (rechts) als Weinmajestät in Unkel. Bürgermeister Alfons Mußhoff (links) stellt die neuen Regentinnen unterstützt durch die Fähnriche der Jungesselenvereine aus Unkel und Scheuren vor. Foto: Sabine Nitsch Maria Rechmann kommt aus Unkel und kann sich nichts Schöneres vorstellen, als ihre Heimat als neue Weinkönigin Burgundia Maria II. zu repräsentieren – ihre Inthronisierung findet während des Heimat- und Weinfestes statt.

Maria Rechmann ist die designierte „Burgundia“ in Unkel. Ihr Amt als Weinkönigin der Rotweinstadt tritt die 25-Jährige am Samstag, 31. August, offiziell an, wenn sie beim Weinfest im Weindorf auf dem Willy-Brandt-Platz, das Amt von ihrer Vorgängerin Lucie Tillmann übernimmt. Sie regiert das Unkeler Weinvolk zusammen mit ihren Weinprinzessinnen Lea ...