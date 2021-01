Kreis Neuwied

Um das Engagement junger Menschen zu fördern, hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum siebten Mal den Jugend-Engagement-Wettbewerb „Sich einmischen – was bewegen“ ausgeschrieben. 48 Initiativen reichten ihre Projekte bei der Staatskanzlei und der Bertelsmann-Stiftung ein. Von den 34 Projekten, die Dreyer am Freitag virtuell auszeichnete, stammen drei aus dem Landkreis Neuwied: „Erweiterung von Lernräumen“ der Alice-Salomon-Schule in Linz, „Mit uns bleiben Sie auch im Alter noch fit“ des JRK Asbach und „Spenden für Bennis Wald“ vom Wiedtal-Gymnasium Neustadt.