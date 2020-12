Buchholz

Chillen, Kochen, Quatschen – die Buchholzer Jugendlichen mögen ihren Treff in Buchholz. Deshalb soll er in Zukunft – nach Corona – an zwei statt nur einem Tag die Woche öffnen. Dafür sucht die Jugendpflege des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Verbandsgemeinde Asbach Verstärkung für ihr Betreuerteam.