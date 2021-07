In der vergangenen Woche hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz nachträglich das 75-jährige Bestehen ihrer Regionalgeschäftsstelle im Landkreis Neuwied gefeiert. Kai Rinklake, Vorsitzender des IHK-Beirates für den Landkreis Neuwied, würdigte die lange Historie der IHK im Kreis. Er blickte auf die vergangenen 75 Jahre zurück und ging auf die wesentlichen Ereignisse in der Geschichte der IHK in Neuwied ein, wie die Kammer in einer Pressemitteilung erklärt.