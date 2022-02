Jahrzehnte Bühnenerfahrung: Die kritische Stimme wartet aufs Comeback

Markus Schröder hat Karneval im Blut. Dem älteren Bruder Hans-Martin (der „Ruhrkumpel“) verdankt er die Mitgliedschaft in der Ehrengarde, deren Präsident er mittlerweile sogar ist. Von der Oma, die auch mit 80 noch am Karnevalssonntag in die Bütt stieg, hat er womöglich das Redetalent geerbt. Und mit dem Taufdatum 11.11.1962 war der karnevalistische Weg für den Oberbieberer quasi schon vorgezeichnet. In der Vor-Corona-Session 2019/2020 war „die spitze Feder der Ehrengarde“ nicht nur Neuwieder Prinz, mit seiner Figur des „Protokollers“ feierte Schröder auch sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Nun bleibt der Redner, abgesehen von einem Onlineauftritt, schon eine zweite Session in Folge stumm, die Bütt verwaist. Sobald es die Pandemie zulässt, gilt seine Rückkehr auf die Bühne aber als sicher.