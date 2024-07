Jahrgang an der Luwig-Erhard-Schule Neuwied hat es geschafft: Schüler fühlen sich nach dem Abi frei

Der Abschluss ist in der Tasche – nun geht es für die Abiturienten des beruflichen Gymnasiums raus in die große weite Welt.

Anzeige

„School's out for summer“: Kurz vor den Sommerferien sind 64 Abiturienten des beruflichen Gymnasiums der Ludwig-Erhard-Schule (LES) Neuwied feierlich verabschiedet worden. Nach den anspruchsvollen schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen war die Erleichterung zu spüren, dass es nun endlich geschafft war, berichtet die Schule.

Bildungsgangleiterin Annemarie Sattler verglich nach einer musikalischen Einstimmung in ihrer Ansprache den Weg der Abiturienten mit dem Weg des Chors aus dem Film „Wie im Himmel“. Auch Schulleiter Gido Fischer bedankte sich bei allen Unterstützern und führte aus, welche Aufgaben die Schüler, Eltern und Lehrkräfte auf dem Weg zum Abitur gemeistert haben. Laura Friesen, eine Abiturientin des Jahrgangs, begeisterte im Anschluss mit ihrem Gesang. Einen Rückblick über ihre Schulzeit an der LES gaben Leana Nirwa aus der Fachrichtung Gesundheit sowie aus der Fachrichtung Wirtschaft Florian Karl Hebbe. Nach einem musikalischen Überraschung der Lehrerschaft folgte nach kurzer Pause und Ortswechsel der Abiturball. Dann ging es mit den Zeugnisvergaben los. Jahrgangsbeste wurden Leana Nirwa für die Fachrichtung Gesundheit und Soziales mit der Note 1,3 sowie Janne Bröder für die Fachrichtung Wirtschaft mit der Note 1,2.

Viele Auszeichnungen

Für einige Schüler gab es besondere Auszeichnungen: Marie Böckmann erhielt den Pierre de Coubertin-Abiturpreis. Gute Sportnoten und sportliche Erfolge allein reichen dafür nicht. Um den Preis verliehen zu bekommen, müssen rheinland-pfälzische Schüler noch mehr leisten, etwa eine Schulmannschaft betreuen, Nachhilfeunterricht geben oder sich außerhalb des Sports sozial engagieren. Mit ihrem außerschulischen Engagement im Bereich des Jugendtrainings und ihren hervorragenden Noten im Fach Sport habe sich Marie Böckmann diese Auszeichnung redlich verdient.

Felicia Peters wurde für ihre Tätigkeit als Schülervertreterin an der LES geehrt. Ausgezeichnet wurde auch das Redaktionsteam der Schülerzeitung, Aleyna Gegin und Felicia Peters. Florian Karl Hebbe erreichte das beste Abitur im Fach BWL/RW und erhielt daher den VfS-Abiturpreis Wirtschaft. E-Fellows-Onlinestipendien bekamen alle Schüler mit einem Notendurchschnitt bis 1,5: Dies waren Gloria Norelli, Florian Karl Hebbe, Leana Nirwa und Janne Bröder. Den Buchpreis der Bildungsministerin Stefanie Hubig für besonderes außerschulisches Engagement ging in diesem Jahr an Leana Nirwa.