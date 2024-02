Urbach/Ratzert/Rodenbach/Dürrholz. Kommunalwahl, Solarenergie oder auch Bauplätze: In den beiden kleinen Ortsgemeinden Ratzert und Rodenbach drehen sich die Vorhaben 2024 nicht nur um die Solarenergie, auch weitere Projekte sind geplant. In Dürrholz spielt die Solarenergie ebenfalls eine Rolle, in Urbach wird es zunächst ruhiger zugehen.