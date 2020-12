Kreis Neuwied

Für die einen ist er eine potenzielle Gefahrenquelle, für andere ein schützenswertes Lebewesen: Die Rede ist vom Wolf. Angesichts der Zahl der Rudel in der EU und auch in Deutschland hat der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau (BWV) jetzt eine Resolution verabschiedet, in der die Landesregierung aufgefordert wird, den Wolf von der Liste der geschützten Arten zu streichen und ihn zur Bejagung freizugeben. Doch dieser Wunsch trifft zumindest im Kreis Neuwied auf Gegenstimmen.