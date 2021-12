Jähes Ende der Weihnachtsnacht: Wagen steht auf A 3 in Flammen

Die Weihnachtsnacht endete für die Neustädter Feuerwehrleute recht früh: In der Nacht zum Ersten Weihnachstfeiertag brannte ein Auto auf der A3.

Eine Alarmierung zu einem Brandeinsatz auf der A 3 hat die Nacht zum ersten Weihnachtstag für einige Wehrleute aus Neustadt jäh beendet. Gegen 2.35 Uhr fing in Fahrtrichtung Köln am Steigungsstück ein Kleintransporter Feuer und brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung, wie die Feuerwehr Neustadt berichtet. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Bus mittels Schaum. Die Einsatzkräfte sicherten die Maßnahmen gegen den fließenden Verkehr und leuchteten den Bereich großflächig aus. Der teilweise beschädigte Kraftstofftank wurde restentleert und austretender Diesel aufgefangen. Nach gut zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr vorbei.