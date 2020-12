Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 15:10 Uhr

Hanroth Jäger erschießt versehentlich Haflinger: Vorfall ereignet sich an der Grillhütte Hanroth Ein vom Jagdpächter eingeladenen Jäger aus Nordrhein-Westfalen hat am Samstagmorgen um 4.30 Uhr nahe der Grillhütte in Hanroth versehentlich ein Pferd erschossen. Wie die RZ auf Nachfrage von der Polizei erfuhr, ging der Jäger nach der Jagd zu seinem Auto und entlud seine Waffe. Dabei löste sich ein Schuss – und traf einen Haflinger auf einer Koppel tödlich.