Ist Max Glatzel ein Kandidat für das „The Voice“-Halbfinale?

Neuwied/Berlin

Es war sein zweiter großer Auftritt vor Fernsehkameras: Der Segendorfer Max Glatzel war gestern Abend erneut in der Castingshow „The Voice of Germany“ zu sehen. Bei den sogenannten Sing Offs konnte er mit seiner Interpretation des Titels „Eastside“ (Benny Blanco, Halsey & Khalid) überzeugen. Vor allem Juror Samu Haber („Sunrise Avenue“) zeigte sich von Glatzels Potenzial überzeugt und lobte seine Bühnenpräsenz: „Das Beste an dir ist, wie du dich bewegst. Du machst deine eigene Performance in jeder Phase. Ich persönlich hoffe, dass wir von dir mehr in den ,Liveshows' hören und sehen werden. Du bist supercool.“ Ob Max ins Halbfinale („Liveshows“) einzieht oder ausscheidet, entscheidet sich allerdings erst am Sonntag.