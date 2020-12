Neuwied

Es war das Signal zum größten Völkermord der Geschichte, als am 9. November 1938 überall in Deutschland die Synagogen brannten. Die Reichspogromnacht jährt sich nun in Kürze zum 82.-mal. Damit die Erinnerung an dieses Menschheitsverbrechen nicht verblasst, hat der Deutsch-Israelische Freundekreis Neuwied eine Reihe von Veranstaltungen zum Gedenken an den Holocaust organisiert – zum wiederholten Mal und doch anders, nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie.