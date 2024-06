Irlich feiert ein ganzes Wochenende lang: Kirmes ist gestartet

Anzeige

Wenn sich die Kirmesgesellschaft mit vielen Freunden und Bekannten zum Einholen des Kirmesbaumes hoch droben in Monrepos trifft, dann ist das meist ein feuchtfröhlicher Einstieg in die Feierlichkeiten. Schon der Auftritt der Partyband „California“ am ersten Kirmestag an diesem Freitag hatte es in sich. Rund um die Schützenhalle wurde bei sommerlichen Temperaturen lange gefeiert.

Am Samstag wird um 16 Uhr der Bierbrunnen geöffnet, am Abend kümmert sich Klaus Lempart um den musikalischen Teil. Und wer dann doch lieber das EM-Achtelfinale schauen möchte, auch der wird auf einer Riesenleinwand bedient.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen von Festgottesdienst (11 Uhr) und Dorfgemeinschaftsfeier (12 Uhr). Dabei wirken auch die Irlicher Ortsvereine mit.