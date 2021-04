Plus

Über das Wochenende hat sich das Infektionsgeschehen im Kreis Neuwied verlangsamt. Laut Zahlen des Landesuntersuchungsamtes (LUA) infizierten sich am Samstag 54, am Sonntag 23 Menschen mit Covid-19 – Freitag waren es noch 83 an einem Tag gewesen. Am Samstag lag die Inzidenz im Kreis Neuwied noch über der 200er-Schwelle (201,3), allerdings fiel sie am Sonntag laut LUA wieder auf 183,2.