Kreis Neuwied Inzidenz im Kreis Neuwied steigt leicht: Es gilt weiter Warnstufe eins Die Inzidenz für den Kreis Neuwied ist am Samstag auf 34,4 (Freitag: 38,2) gesunken. Am Sonntag kletterte sie hingegen wieder – und zwar auf 39,9. Das meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA).

Der Wert für die Hospitalisierung lag am Sonntag bei 1,4, der Anteil der Covid-Erkrankten an den Patienten in den Intensivstationen lag bei 4,03 Prozent. Die letzten beiden Werte gelten für alle Kommunen im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald. Damit gilt weiterhin Warnstufe eins. Das LUA meldete am Sonntag auch die Inzidenzen der Nachbarkreise Ahrweiler (24,5), Altenkirchen (35,6), Kreis MYK (29,3), WW (46,3) und der Stadt Koblenz (32,6).