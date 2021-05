Kreis Neuwied

Inzidenz im Kreis Neuwied klettert wieder auf 87,5: Künftige Lockerungen noch nicht in Gefahr

Auch wenn die Inzidenz für den Kreis Neuwied über das Wochenende wieder etwas angestiegen ist, bleibt sie dennoch weiterhin deutlich unter der Marke von 100. In der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) lag die Inzidenz am Sonntag bei 87,5. Am Samstag hat sie noch bei 72,2 gelegen.