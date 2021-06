Inzidenz im Kreis Neuwied auf niedrigem Niveau: Kliniken lassen wieder Besucher zu

Corona scheint locker zu lassen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis Neuwied liegt deutlich unter 20, und in vielen Bereichen sind nach und nach Lockerungen in Kraft getreten, die man sich vor wenigen Wochen noch nicht vorstellen konnte, vom Essen im Restaurant bis zum Übernachten im Hotel. Wie aber sieht es in den fünf Krankenhäusern im Kreis aus? Die Kliniken und ihre Mitarbeiter waren in den vergangenen Monaten einer immens hohen Belastung ausgesetzt. Wir haben nachgefragt, wie die Lage auf den Intensivstationen angesichts der niedrigen Inzidenzen ist, und ob jetzt auch bei den Besuchsregeln gelockert werden kann. Laufen die Krankenhäuser wieder im „Normalbetrieb“ wie vor dem Beginn der Pandemie?