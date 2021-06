Kreis Neuwied

Inzidenz im Kreis bleibt stabil: Wert liegt bei 3,8

Die Corona-Inzidenz hat sich im Kreis Neuwied über das Wochenende hinweg stabil gehalten. Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 3,8 (nach 3,3 am Samstag und 3,8 am Freitag). Das Landesuntersuchungsamt (LUA) beziffert den Wert in seiner tagesaktuellen Berechnung ebenfalls mit 3,8.