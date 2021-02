Neuwied

Inzidenz geht leicht nach unten: 28 Neuansteckungen am Wochenende

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Kreis Neuwied leicht gesunken auf 78,2. Gegen Ende der vergangenen Woche hatten sich in sieben Tagen noch über 80 Personen pro 100.000 Einwohner infiziert. Wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) mitteilt, haben sich am Wochenende 28 Menschen neu an dem Coronavirus angesteckt. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 infizierten klettert damit auf insgesamt 5163, davon haben sich 4761 Menschen bereits wieder von der Lungenerkrankung erholt.