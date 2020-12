Kreis Neuwied

Im Kreis Neuwied treten am Samstag weitere Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Ansteckungen in Kraft. Am Samstagvormittag veröffentlichte das Land einen aktualisierten Inzidenzwert für den Kreis Neuwied: 75,5. Am Sonntag kletterte der Wert weiter auf 83,7.